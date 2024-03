Jack Black ist sich sicher, dass er einen Oscar für den Film Minecraft bekommt

HQ

Jack Black hat in letzter Zeit eine Glückssträhne hinter sich, hat mit The Super Mario Bros. Movie über eine Milliarde Dollar eingespielt und bringt nun mit Kung Fu Panda 4 wieder einige gute Einspielergebnisse nach Hause.

Black hat für nächstes Jahr ein riesiges Projekt im Minecraft Film geplant. Im Gespräch mit GamesRadar sprach er über seine Recherchen und Erwartungen, Steve zu spielen.

"Ich mag es, in diesem Minecraft Kopfraum zu sein. Ich mag es, die Regeln zu kennen, und ich mag es, kleine Dinge zu bekommen wie: 'Oh, im Spiel schneidet man so mit der Spitzhacke. Du triffst solche Sachen, dann mache ich das im Film", sagte Black.

"Ich denke, die Mitglieder der Akademie werden meine Forschung später zu schätzen wissen. Ich will es nicht verhexen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dafür einen Oscar bekomme... "

Natürlich macht Black mit dem letzten Teil Witze, aber es wäre wirklich unglaublich, wenn der FilmMinecraft einen Oscar gewinnen würde. Es scheint jedoch seltsam, dass es sich bei dem Film um eine Live-Action handelt, da wir angesichts der blockartigen Natur der Welt von Minecraft erwartet hätten, dass es sich um einen animierten Hit handelt.