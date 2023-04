Jack Black ist der Meinung, dass Rockstar einen Red Dead Redemption-Film machen sollte

HQ

Jack Black verrät, dass die Videospiel-Adaption, die er am meisten sehen möchte, eine von Red Dead Redemption ist, und sagt, dass die Geschichte des Rockstar-Actionspiels genauso gut oder sogar besser ist als The Last of Us.

Nach der Veröffentlichung des Super Mario Bros.-Films letzte Woche sprach Black mit der BBC über das Thema Videospieladaptionen und lobte die Arbeit von HBO an The Last of Us.

"The Last of Us war fantastisch", sagt er. "Und was verrückt ist, ist, wie loyal es gegenüber dem ursprünglichen Ausgangsmaterial ist. Es ist im Grunde alles aus dem Spiel mit nur ein paar Optimierungen. Es wird alle Preise gewinnen. Sie benutzten das Videospiel fast wie ein Storyboard und ich dachte mir: 'Wow, das sieht genauso aus.' "

Es gibt einige großartige Spiele, die im Fernsehen oder Film noch erforscht werden müssen", fuhr er fort. "Vielleicht wird es einen Red Dead Redemption-Film geben? Das sollte es geben, denn ich denke, dass es eine genauso gute oder sogar bessere Geschichte hat als The Last of Us."

Red Dead Redemption ist ein großartiger Kandidat für eine Videospiel-Adaption. Entweder das erste oder das zweite Spiel könnte für großartige Ausgangspunkte sorgen, aber angesichts des Lobes, das die Rockstar-Titel bereits verdient haben, ist es möglich, dass eine Adaption diesem Beispiel nicht gerecht wird.

