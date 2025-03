Jack Black glaubt, dass die Welt A Minecraft Movie jetzt braucht

HQ

Könnte A Minecraft Movie mehr als ein Film sein? Die Feier des meistverkauften Spiels aller Zeiten findet Ende dieser Woche statt, und Jack Black ist der Meinung, dass dieser Film nicht nur uns unterhält, sondern auch das ist, was die Welt jetzt braucht.

"Was die Welt jetzt braucht, ist Liebe, süße Liebe." Black erzählte dem Hollywood Reporter. "Wir müssen zusammenarbeiten, mein Gott. Es gibt so viel Gewalt, Krieg und Hass. Und das ist es, was ich an diesem Film liebe – es steckt viel Liebe in ihm und es steckt viel Kreativität. Es gibt auch etwas Wut und Gewalt, aber am Ende geht es um Freundschaft und darum, zusammenzuarbeiten, um [die Welt] zu einem besseren Ort zu machen."

Co-Star Jason Momoa fügte hinzu, dass er denkt, dass "jeder jetzt ein bisschen fliehen muss. Es ist schön, sich zurückzulehnen und ein wirklich lustiges Abenteuer zu erleben und zu kichern und zu lachen."

Black spielt Steve in dem Film, und Momoa spielt eine der Personen, die in der Minecraft-Welt gefangen sind und Steves Wissen und Erfahrung nutzen müssen, um nach Hause zurückzukehren.