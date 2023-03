Jack Black geht voll auf seine neueste Super Mario Bros. Movie-Promo

HQ

The Super Mario Bros. Movie ist etwas mehr als einen Monat von der Veröffentlichung entfernt, und das Marketing für den Film läuft auf Hochtouren, da die Besetzung in allen üblichen amerikanischen Talkshows auftritt.

Um seinen Auftritt in der Kelly Clarkson Show noch spezieller zu machen, zog sich Bowser-Schauspieler Jack Black in ein Kostüm seines Charakters ein. Black spielte es brillant aus, als ob die anderen Schauspieler in der Show alle zugestimmt hätten, auch in Super Mario Bros.-Outfits aufzutreten, ihn dann aber zum Trocknen draußen gelassen hätten, da sie alle normale Kleidung getragen hatten.

Eine lustige Anmerkung über Jack Blacks Aussehen in seinem Bowser-Outfit ist, dass NBC beschloss, seine untere Region zu zensieren, als er sich auf Kelly Clarksons Sofa tanzte, dies aber während des restlichen Auftritts nicht tat, was es nur wie einen seltsamen Produktionsfehler aussehen lässt.

Seht euch unten das Video von Jack Black in einem Bowser Kostüm an: