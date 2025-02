Jack Black bestätigt die Besetzung von Anaconda auf die Jack Black-typischste Art und Weise

Später in diesem Jahr werden wir alle in die Kinos strömen können, um einen Mega-Monsterfilm zu sehen. Abgesehen davon, dass es im Gegensatz zu einigen der B-, C- und D-Listen-Songs, die diese Kategorie von Filmen oft ausmachen, dieses Mal ein Big-Budget-Blockbuster mit einer gestapelten Besetzung sein wird. Wir werden nicht wissen, ob sich das überhaupt auf die Qualität übertragen lässt, aber wir kennen jetzt die genaue Liste der Stars, die im neuen Anaconda Film auftreten werden.

Diese Information wurde in einem Video bestätigt, das so viel Jack Black ist, wie es nur sein kann. Der Schauspieler führt eine kurze musikalische Darbietung an, bei der er die Namen der Darsteller singt, während Co-Star Selton Mello mit einigen subtilen Gitarrenmelodien hilft und Paul Rudd in der Ecke sitzt und auf einer Trommel herumhämmert.

Die genaue Liste der Stars, die im Film auftreten, in der im Video angegebenen Reihenfolge, lautet wie folgt:



Thandiwe Newton



Steve Zahn



Paul Rudd



Selton Mello



Jack Schwarz



Daniela Melchior



Schauen Sie sich das vollständige Video unten an, um Blacks wunderschönen Song zu hören, der zeitlose Texte wie "we got to kill that snake! Und die Schlange darin. Wir werden ihm das Genick brechen und es auf einem Herd kochen."

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem Anaconda in die Kinos kommen wird, so ist eine Premiere des Films irgendwann in der Weihnachtszeit 2025 geplant.