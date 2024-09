Jabbas Segelkahn ist zurück in Lego-Form

HQ

Vor Jahren und Jahren bot Lego eine gemauerte Version von Jabba's Sail Barge von Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi an, aber wie es bei vielen Lego-Sets der Fall ist, wurde sie schließlich eingestellt. Jetzt wurde eine größere und bessere Version dieses berühmten Schiffes angekündigt, die perfekt für den verliebten Sammler ist.

Er ist als Jabba's Sail Barge Display Set bekannt und ein reines Sammlermodell, das 3.942 Teile umfasst, in den Abmessungen 25 cm breit, 77 cm lang und 25 cm hoch ist und eine Sammlung von Minifiguren enthält, darunter den Lukas von Jabba der Hutte, Prinzessin Leia, Bib Fortuna, C-3PO, Max Rebo, Kithaba, Vizam, Wooof, Gamorrean Guard, R2-D2 (passend für Tischzubehör), und zum Glück der einzigartige Salacious B. Crumb.

Wie Sie es von einem Set dieser Größe und Größe erwarten würden, ist es nicht billig und kostet Sie 499,99 € / 429,99 £ / 499,99 $, wenn es am 3. Oktober auf den Markt kommt. Wenn du zwischen dem 3. und 5. Oktober bestellst, bekommst du zumindest auch ein Lego Luke Skywalker's Lightsaber Set als "gratis" Geschenk.

Werbung: