Ja, mit der Körperschutzfunktion von Call of Duty: Black Ops 6 können Sie mit Ihrem Opfer sprechen

Es gibt eine Handvoll Features in modernen Call of Duty Spielen, die den Weg zu unentdeckten Ebenen zeitlosen Trash-Talks ebnen. Egal, ob es sich um Todeskommunikation, Proximity-Voice-Chat oder einfach nur um den Klassiker des Teabagging handelt, es gibt so viele Möglichkeiten, Gegner in der Shooter-Serie zu verunsichern. In Call of Duty: Black Ops 6 ist eine weitere und fantastische Option die Aufnahme in diese Sammlung.

Es wurde bestätigt, dass die Body Shield -Mechanik, die es Spielern ermöglicht, einen anderen Spieler als menschlichen Schutzschild zu verwenden, über Voice-Chat-Systeme verfügen wird, was bedeutet, dass du deinem Opfer etwas ins Ohr flüstern kannst, während du es benutzt, um einen Strom von Blei aufzusaugen. Unnötig zu erwähnen, dass es nur einen Weg gibt, wie dies wahrscheinlich enden wird, und das ist mit Trash Talking, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben, und das ist zweifellos etwas, das die CoD-Community auf der ganzen Welt enorm begeistert.

Was hast du vor, deinem ersten Body Shield Opfer zu sagen?