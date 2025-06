Ja, Javier Bardem kennt seine Dune-Memes

HQ

Nachdem Javier Bardems Leistung als Stilgar in Dune: Part One ein Mysterium war, kann sie in der Fortsetzung des Films wirklich glänzen. Obwohl er größtenteils immer noch ein einschüchternder Krieger ist, hat er es auch geschafft, dank seiner Zeile "Lisan al Gaib" zum Gegenstand vieler Memes zu werden.

Vor allem ein Moment - in dem Chalamets Paul Atreides es gerade noch schafft, Austin Butlers Feyd Rautha in einem Duell zu besiegen - zog dank Bardems Darbietung des Satzes viel Meme-Berichterstattung nach sich. Als GQ mehr als ein Jahr später fragte, ob Bardem die Memes gesehen habe, bestätigte er, dass er das getan habe.

"Sie haben mir all diese Memes geschickt", sagte er. "Sie" meinte die Besetzung des Films, die die Memes anscheinend genauso liebten wie wir.

Bardem wird erneut als Stilgar in Dune: Messiah zu sehen sein, der im Dezember in die Kinos kommt, also müssen wir sehen, ob seine Zeilenlesungen in Villeneuves Ende der Paul-Atreides-Trilogie genauso Meme-würdig sind.

