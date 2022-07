Ja, FIFA 23 enthält die komplette FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, Frauen-Weltmeisterschaft und Frauenvereine

HQ

"Wird FIFA 23 die diesjährige bevorstehende und vorzeitige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft: Katar 2022™ zeigen?" muss eine der am meisten gegoogelten Fragen des Jahres für Fußballfans sein (vielleicht ohne den "unzeitgemäßen" Teil), und jetzt haben wir eine offizielle Antwort. Die Kurzfassung? Ja, das wird es.

Die Langversion besagt, dass FIFA 23 nicht nur "die gesamte Weltmeisterschaft" beinhalten wird, wie wir neulich bei EA Vancouver in Kanada erfahren haben, sondern auch die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Dies bedeutet, dass sowohl das komplette Event der Herren-Nationalmannschaften, das Ende dieses Jahres in Katar stattfinden wird, als auch das Event der Frauen-Nationalmannschaften, das im August 2023 in Australien und Neuseeland stattfinden wird, im Spiel vollständig nachgebildet werden. Und dies wird auf Versionen der aktuellen Generation (PS5, Xbox Series, PC, Stadia) und Last-Gen-Versionen (PS4, Xbox One) geschehen, jedoch mit Ausnahme der FIFA 23 Legacy Edition von Nintendo Switch. Wann genau die Weltmeisterschaften in FIFA 23 ankommen werden, werden sie "während der Saison kommen", also klingt es wie ein Post-Launch-Update, wenn sich die Turniere nähern.

In diesem Sinne ist es umso bedeutsamer, dass Sam Kerr einer der Stars des diesjährigen historischen Covers ist, da sie eine australische Legende ist. Aber das ist noch nicht das Ziel für den Frauenfußball, denn zum ersten Mal in der FIFA-Serie wird FIFA 23 auch regionale Ligavereine und nicht nur Nationalmannschaften zeigen. EA wird die spezifischen Frauenclubs, die im Spiel anwesend sind, vor der Veröffentlichung weiter detailliert beschreiben, aber unter ihnen wird es Barclays FA Women's Super League (WSL) und France D1 Arkema (D1F) zum Start geben, zusammen mit Stadien wie der Manchester City Academy. Im Gegensatz zu den Weltmeisterschaften betreffen diese alle Plattformen, diesmal einschließlich Nintendo Switch.

Schließlich werden alle Women Football-Inhalte durch Tonnen neuer Animationen, HyperMotion 2 Dedicated Capture und mehr unterstützt und verbessert.