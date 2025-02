Ja, es wurde ein Schatz vergraben: A Game About Digging A Hole übersteigt 250.000 Exemplare in einer Woche Nicht schlecht für ein Nebenprojekt, das in drei Wochen von einer einzigen Person entwickelt wurde.

HQ Als wir zum ersten Mal von A Game About Digging A Hole hörten, konnten wir sofort erkennen, dass sich hinter einer Art Witz oder Meme ein genialer Titel verbirgt, der diese seltsame und seltene Befriedigung bietet, einen handgefertigten Schatz "nur um seiner selbst willen" herzustellen. Das Spiel wurde erst vor einer Woche, am 7. Februar, veröffentlicht, und wir haben ihm eine Rezension gewidmet, weil wir etwas Licht am Ende des Tunnels gesehen haben. Und es stellt sich heraus, dass es tatsächlich einen vergrabenen Schatz gab. Denn A Game About Digging A Hole gehörte zu den meistverkauften Steam-Spielen der Woche, mit mehr als 250.000 verkauften Exemplaren in diesem Zeitraum und einer "sehr positiven" durchschnittlichen Bewertung nach 3500 Spielerbewertungen. Zahlen, die den Publisher rokaplay Bou-tique und seinen Schöpfer Cyberwave überrascht haben, der derzeit die Veröffentlichung seines anderen Titels Solarpunk vorbereitet, den wir ebenfalls genau im Auge behalten werden, falls wir einen weiteren Rohdiamanten ausgraben. Haben Sie A Game About Digging A Hole ausprobiert? Sie können es für 3,99 £/4,99 € auf Steam abholen.