Ja, es passiert, Oasis kommen nächsten Sommer wieder zusammen

Die Welt (oder vielleicht vor allem Großbritannien) ist in letzter Zeit verrückt geworden, nachdem sie Gerüchte gehört hat, dass Noel und Liam Gallagher, die Gründungsbrüder von Oasis, das Kriegsbeil begraben haben und planen, die Band zu reformieren und nächstes Jahr wieder auf Tour zu gehen. Dies hat sich nun bestätigt.

Oasis wird sich 2025 für eine Reihe von Veranstaltungen in ganz Großbritannien wieder zusammenschließen. Die Tour ist als Oasis Live '25 bekannt und wird zwischen Juli und August Konzerte an fünf verschiedenen Veranstaltungsorten im ganzen Land bieten, und was diese Veranstaltungsorte sind und an welchen Terminen sie stattfinden werden, können Sie unten sehen.



Cardiff Principality Stadium - 4. und 5. Juli



Manchester Heaton Park - 11. & 12. Juli + 19. & 20. Juli



London Wembley Stadium - 25. & 26. Juli + 2. & 3. August



Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium - 8. und 9. August



Dublin Croke Park - 16. und 17. August



Tickets für die Tour werden am 31. August um 9 Uhr BST für die Veranstaltungen in England, Wales und Schottland in den Verkauf gehen, während die Veranstaltung in Dublin ab 8 Uhr BST verkauft wird.

Werbung:

Wirst du versuchen, ein Oasis Reunion-Ticket zu ergattern?

Amra Pasic / Shutterstock.com

