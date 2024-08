Ja, das war Matthew McConaughey, der Cowboypool seine Stimme lieh

HQ

Bei all den Cameos und Auftritten, die in Deadpool & Wolverine aufgetaucht sind, hast du vielleicht übersehen, dass ein Hauptdarsteller tatsächlich eine sehr kleine Rolle als eine der Deadpool-Varianten in der Deadpool Corps hatte. Konkret geht es um Cowboypool, in dem Matthew McConaughey der Figur seinen charakteristischen texanischen Ton verlieh, obwohl er ursprünglich von Ryan Reynolds gesprochen wurde.

Dies wurde von Regisseur Shawn Levy im Podcast Happy Sad Confused bestätigt, in dem er erwähnte "Ryan [Reynolds] war in den frühen Tracks die Stimme von Cowboypool und er hat den besten Cowboypool gemacht und ich habe ihn angefleht, uns seine Stimme als Cowboypool spielen zu lassen.

"Ich habe das Gefühl, dass er irgendwann sagte: 'Okay, gut, wir bleiben bei meiner Stimme, es sei denn, wir kriegen jemanden wie Matthew McConaughey.' Schnitt zu... ja! Buchstäblich, wie Tage später, schickte uns Matthew diese Aufnahme. Es war so gut, dass es sofort wie Butter einfiel und ich dachte: 'Ryan, du bist gefeuert wie Cowboypool. McConaughey, du bist dabei.' "

Paul Mullin von Wrexham AFC, Tom Hollands Bruder Harry und Blake Lively spielten also nicht nur Deadpool-Varianten, sondern auch die Stars Interstellar, The Gentlemen und True Detective.