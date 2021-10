Izanagi Games' Shoot 'em Up Yurukill: The Calumniation Games erscheint im April auch bei uns

Der japanische Autor Homura Kawamoto, verantwortlich für die Manga-Reihe "Kakegurui - Das Leben ist ein Spiel" (Altraverse übersetzt die Werke in deutscher Sprache, es gibt auch eine gleichnamige Netflix-Serie), produziert für Izanagi Games eine Geschichte zu einem klassischen Shoot 'em Up. Das Actionspiel Yurukill: The Calumniation Games entsteht bei den Entwicklern G.rev (Under Defeat HD), um die es in den letzten Jahren sehr ruhig geworden ist. Diese zentrale Gameplay-Basis wird von einem verrückten Szenario eingerahmt, in dem angeklagte Mörder in einem "Vergnügungspark" um ihr Überleben kämpfen müssen, um ihre Freiheit unter Beweis zu stellen. Am 7. April erscheint das Game hier bei uns auf Playstation-Konsolen, Nintendo Switch und PC.

