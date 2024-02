Iwájú entführt uns ins futuristische Nigeria

Disney hat sein Disney+-Portfolio in letzter Zeit um einige einzigartige Projekte erweitert. Echo der Marvel TV-Serien-Formel einen anderen Dreh gegeben, Self gab uns einen kreativ animierten neuen SparkShort, und jetzt kommt Iwájú, um ein Abenteuer zu liefern, das scheinbar voller Charme ist, aber auch versucht, mit einer wichtigen Botschaft in Resonanz zu treten.

Iwájú stammt von Walt Disney Animation Studios und ist eine limitierte Serie, die für Disney+ entwickelt wurde. Es spielt in einem futuristischen Lagos, Nigeria, und folgt zwei jungen Charakteren aus sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Tola kommt von der wohlhabenden Insel in der Stadt, während Kole aus dem ärmeren Viertel stammt, aber dieser Klassenunterschied hält die beiden nicht davon ab, sich auf verschiedene Späße einzulassen, bei denen sie bald gefährliche Geheimnisse über ihre unterschiedlichen Welten aufdecken.

In typischer Disney-Manier zeigt der Film eine entzückende Tierfigur in Form eines technologisch verbesserten Geckos, der die Aufgabe hat, Tola vor allen Gefahren zu beschützen, denen sie ausgesetzt sein könnte. Sie können diese Kreatur im Trailer zu Iwájú unten in Aktion sehen, bevor sie am 28. Februar 2024 auf Disney+ debütiert.