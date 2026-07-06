ITV und Sky wollen mit einem 1,6-Milliarden-Pfund-Deal mit globalen Streaming-Giganten konkurrieren

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Nach Gesprächen, die im November letzten Jahres begannen, wurde endlich ein Deal in Höhe von 1,6 Milliarden Pfund abgeschlossen, wobei ITV seine Medienabteilungen und den Unterhaltungsbereich an Sky verkauft. Dazu gehören die Sendekanäle von ITV sowie der Streamingdienst ITVX.

Laut BBC sagte Sky-Geschäftsführerin Dana Strong, es sei "ein entscheidender Moment für die britischen Medien." Es gilt als eine der größten Übernahmen in der Geschichte der britischen Medien, da Sky dem amerikanischen Unternehmen Comcast gehört. Es gibt keine unmittelbare Veränderung bei beliebten Serien, da ITV weiterhin seine Studioabteilung besitzt, die Programme wie Love Island und I'm a Celebrity Get Me Out of Here produziert.

"Die Zuschauer werden weiterhin die Serien genießen, die sie kennen und lieben, wie Coronation Street, Emmerdale, Love Island, I'm a Celebrity... "Get Me out of Here!", This Morning, Loose Women, Lorraine und News at Ten – neben großen Live-Sportereignissen", teilte Sky Group in einer Stellungnahme mit.

ITV ist weiterhin verpflichtet, mindestens bis 2034 einen frei empfangbaren Dienst anzubieten. Nach Abschluss der Übernahme wird ITV Studios ein eigenständiges Unternehmen. Sky plant, weiterhin mit ITV Studios zusammenzuarbeiten und über einen Zeitraum von fünf Jahren 2,1 Milliarden Pfund für Inhalte der Studios auszugeben.