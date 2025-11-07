ITV scheint den Verkauf seines TV-Geschäfts an Sky zu erwägen

HQ

Es sieht so aus, als ob sich die Landschaft der Fernsehproduktion in Großbritannien in naher Zukunft grundlegend verändern könnte. Ein neuer Bericht von BBC News enthüllt, dass ITV derzeit Gespräche mit Sky führt, um sein Fernsehgeschäft an den Rundfunkriesen zu verkaufen.

Es ist keine vollständige Übernahme von ITV, die hier geplant ist, sondern nur der Media and Entertainment -Sektor des Unternehmens, zu dem auch die frei empfangbaren Kanäle und die ITV X -Streaming-Plattform gehören. Der Deal würde das Produktionsstudio von ITV, bekannt als ITV Studios, nicht umfassen, was bedeutet, dass Shows wie Love Island weiterhin von ITV erstellt werden, sollte diese Version des Deals zustande kommen.

Was die Rolle von Sky in diesem Prozess betrifft, so scheint dies der nächste Schritt des Unternehmens (das dem amerikanischen Telekommunikationsriesen Comcast gehört) zu sein, um mit den Streaming-Giganten wie Netflix zu konkurrieren. Es ist unklar, ob diese Diskussion letztendlich zu einem Deal führen wird, aber sie könnte sich auf die Art und Weise auswirken, wie britische Zuschauer ihre Unterhaltung konsumieren, insbesondere in Bezug auf diejenigen, die keine Sky-basierten Dienste nutzen.