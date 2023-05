It's Always Sunny in Philadelphia kehrt nächsten Monat zurück

Es gibt nur wenige Sitcoms, die die Langlebigkeit von It's Always Sunny in Philadelphia hatten, und in diesem Jahr wird diese Show mit ihrer 16. Staffel weiter expandieren. Der Trailer für die Staffel, die im Juni debütieren soll, ist jetzt erschienen und zeigt einige Einblicke in die ehrlich gesagt degenerierten Situationen, in denen sich die Bande erneut befindet.

Die Zusammenfassung der Staffel lautet wie folgt: "Die Bande reißt direkt aus den Schlagzeilen, während sie sich nach der Vergangenheit sehnt und versucht, das Jahr zu überleben, und navigiert 2023 mit 16 Jahren Gepäck und ein paar Figuren aus ihrer Vergangenheit, die ihre Köpfe erheben."

Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie eine der letzten 15 Staffeln gesehen haben, eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was Sie erwartet, wenn It's Always Sunny in Philadelphia am 7. Juni zurückkehrt.