It's Always Sunny in Philadelphia kehrt im Juli zurück

Eine der lustigsten Sitcoms aller Zeiten ist die völlig verrückte Serie, die 2005 startete und bis 2019 fast jährlich lief, als sie auf halbjährliche Staffeln umstellte. Und im Jahr 2025 ist es Zeit für Saison 17.

Jetzt kündigt der offizielle Bluesky-Account an, dass It's Always Sunny in Philadelphia: Staffel 17 am 9. Juli Premiere haben wird. Hoffentlich wird bald ein erster Trailer für alle von uns veröffentlicht, die darauf brennen, zu sehen, welche abscheulichen Ideen Dennis dieses Mal hat, wie Frank (Danny DeVito) uns alle krank machen wird und wie viele grobe Stöße Dee noch einstecken kann, bevor sie explodiert.

Wenn Sie die Serie noch nicht gesehen haben, aber schwarzen Humor mögen, sollten Sie die Augen offen halten. Dies ist eine Serie, die die Grenzen des Anstands auf die gleiche Weise überschreitet wie South Park.