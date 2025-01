It's a Small World aus Tokyo Disneyland bekommt ein wirklich süßes Marvel-Makeover

HQ

It's a Small World ist eines der beliebtesten Fahrgeschäfte in Disney. Eine charmante Bootsfahrt, bei der Hunderte von Puppen zu einem eingängigen Lied der Sherman Brothers (nach Meinung vieler das meistgespielte Lied der Geschichte) unterschreiben und tanzen, bei dem Kinder aus allen Kulturen aus der ganzen Welt auftreten.

It's a Small World ist in fast jedem "Disney Castle Park" der Welt präsent und ist seit Jahrzehnten, abgesehen von regelmäßigen Renovierungen, unberührt geblieben... außer in Tokio. Letztes Jahr kündigte Tokyo Disneyland ein Marvel-Rebranding von It's a Small World an und verwandelte es in "It's a Small World... mit Groot!"

Viele Fans hielten es für "Sakrileg" und ein weiteres Zeichen dafür, dass Disney-Parks keine originellen Fahrgeschäfte und Ideen mehr haben können, ohne von IPs überfallen zu werden, was in letzter Zeit viel kritisiert wurde. Diese Marvel-Version ist jedoch nur vorübergehend: Sie läuft nur vom 15. Januar 2025 bis zum 30. Juni. Und die ersten Bilder der Fahrt... sind wirklich süß.

Das Fahrgeschäft ist größtenteils gleich geblieben, einschließlich der meisten Puppen, aber einige wurden durch Marvel-Puppen ersetzt: Baby Groot und andere Charaktere aus dem Marvel Cinematic Universe, aber unter Berücksichtigung der ursprünglichen Designs der Disney-Legende Mary Blair, wie auf diesen Fotos von DtimesDeparture zu sehen ist: Captain America, Captain Marvel, Thor, die Guardians of the Galaxy...

Ein weiteres Video von WDNT von außen zeigt, dass der Music Loop des Gebäudes größtenteils gleich geblieben ist, aber mit einigen Marvel-Ergänzungen, darunter das Avengers-Theme von Alan Silvestri und, überraschend, Agathas Theme von Agatha All Along.

