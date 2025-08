Itch.io indexiert kostenlose NSFW-Inhalte nach der jüngsten Massenentfernung neu

HQ

Kürzlich haben Steam und Itch.io eine massenhafte Deindexierung vieler NSFW-Titel auf ihren Plattformen durchgeführt, und das alles, weil die Zahlungsanbieter Druck auf die Schaufenster ausübten, da einige ziemlich miserable Kreationen durch die Zertifizierungs- und Zulassungsrisse sickerten. Dies führte zu einem kleinen Aufruhr in der gesamten Branche, denn obwohl die Absichten zweifellos rein waren, hat die Vorstellung, dass ein Zahlungsabwicklungspartner einen größeren Einfluss auf einige der größten Schaufenster hat als angesehene Altersfreigabe- und Klassifizierungsgremien, viele dazu veranlasst, sich zu fragen, ob die Deindexierung jemals hätte stattfinden sollen.

Itch.io war in dieser Frage eindeutig unschlüssig, da die Plattform damit begonnen hat, viele ihrer NSFW-Titel, insbesondere die kostenlosen, neu zu indexieren. Dies ist ein Schritt, der im Einklang mit strengeren Richtlinien und Einschränkungen steht, die für diese Produkte gelten, ohne dass noch bekannt ist, was mit kostenpflichtigen Produkten passieren wird.

In einem Update-Beitrag erklärt Itch.io, dass der Schritt in dem Bemühen erfolgt, "die breiteste Palette von Kreativen langfristig vertrauensvoll zu unterstützen". Dies geschieht auch, da Itch.io mit einem seiner Zahlungspartner, Stripe, gesprochen hat, der dargelegt hat, wofür es Kartenzahlungen akzeptieren wird und wofür nicht. Das Unternehmen erklärt:

"Stripe ist derzeit nicht in der Lage, sexuell explizite Inhalte zu unterstützen, da ihnen von ihren Bankpartnern Beschränkungen auferlegt wurden, obwohl Kartennetzwerke im Allgemeinen Inhalte für Erwachsene unterstützen (mit den entsprechenden Registrierungen). Stripe hat angedeutet, dass sie hoffen, in Zukunft Inhalte für Erwachsene unterstützen zu können."

Itch.io ist auch mit seinen anderen Partnern im Gespräch, in der Hoffnung, dass eine Vereinbarung getroffen werden kann, dass sie auch Zahlungen für NSFW-Inhalte mit "sensiblem Material" akzeptieren. In Bezug auf das, was ein Spiel mit diesen Warnungen ausstattet, erklärt die Plattform, dass es sich um Spiele mit "einem Tag handelt, der Inhalte für Erwachsene suggeriert (z. B. "Porno", "nicht jugendfrei", "unzüchtig", "erotisch", "Hentai", "Fetisch")".

Es gibt immer noch deindexierte Inhalte auf Itch.io, und anscheinend können viele jetzt zurückkehren, vorausgesetzt, die Besitzer der Produktseite vervollständigen ein neues Inhaltswarnsystem, das ihr Produkt mit den richtigen NSFW-Markern markiert.