Italiens Kapitän Donnarumma bestreitet Gerüchte über Spieler, die vor der WM-Katastrophe einen Bonus verlangen

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Gianluigi Donnarumma, Kapitän der italienischen Nationalmannschaft, sprach über Gerüchte, dass er und die anderen Spieler den italienischen Fußballverband vor ihrem WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien um einen Geldbonus gebeten hätten, das sie schließlich im Elfmeterschießen verloren hatten, da ihnen im Sommer die Teilnahme an der WM 2026 verwehrt wurde.

"Die Kommentare haben mich tief verletzt. Als Kapitän habe ich die Nationalmannschaft nie um einen einzigen Euro gebeten", erklärte er unter Tränen gegenüber Sky Sports (via AS).

Die Berichte besagten, dass die Spieler einen Bonus von 300.000 Euro gefordert hatten, der unter den 28 Spielern aufgeteilt werden sollte, als Entschädigung für die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, noch bevor sie das Play-off-Spiel spielten, das sie verloren hatten. Das sorgte in Italien für ziemliche Empörung, besonders nach der Niederlage, da das Vertrauen in den Fußballverband nach dem dritten Mal in Folge scheiterte an der Weltmeisterschaft (was bedeutet, dass es 20 Jahre her ist, seit sie 2006 gewannen).

"Was die Föderation bei jedem Wettbewerb tut, ist, den Spielern, die sich für ein Turnier qualifizieren, ein Geschenk zu machen. Das ist alles; keiner von uns hat um etwas gebeten", erklärte der Torwart von Manchester City. "Unser Geschenk wäre gewesen, zur Weltmeisterschaft zu gehen. Niemand verlangte einen Bonus; Es war einfach ein Geschenk, das die Nationalmannschaft macht, wenn wir uns qualifizieren oder bestimmte Trophäen gewinnen."