Italienisches Indie-Studio AC Games stellt Codename: Terranova vor

Fans von Actionfilmen mit Spionagethema will der italienische Entwickler AC Games mit ihrer ersten eigenen Arbeit ansprechen. In Codename: Terranova steht jedoch kein einzelner Held im Mittelpunkt, sondern ein ganzes Operationszentrum, in dem alle Fäden zusammenlaufen. Aus der offiziellen Pressemitteilung geht heraus, dass wir die Agenten aus der Entfernung sicher durch die Missionen führen sollen, was natürlich mit gewissen Risiken verbunden ist. Viele Level werden eine taktische Herausforderung sein, auf die wir entsprechend reagieren müssen.

Übrigens wird Codename: Terranova auch Touch-Steuerung unterstützen, falls ihr den Titel auf entsprechenden Geräten spielen wollt. Derzeit hat das Spiel noch kein Starttermin erhalten, doch die Entwickler prognostizieren einen Start für 2020 auf dem PC. Weitere Informationen findet ihr auf der Steam-Seite.