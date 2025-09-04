Italienischer Teenager wird erster tausendjähriger katholischer Heiliger

HQ

Die neuesten Nachrichten über Italien . Carlo Acutis, ein italienischer Junge, der im Teenageralter verstarb und dafür bekannt war, dass er seine Fähigkeiten in der Computerprogrammierung nutzte, um seinen Glauben online zu teilen, wird am Sonntag der erste Heilige der Millennial-Generation sein.

Die Heiligsprechungszeremonie, die von Papst Leo geleitet wird, findet auf dem Petersplatz statt. Acutis' Leben, das von gewöhnlichen Erfahrungen als Teenager in Verbindung mit außergewöhnlicher Hingabe geprägt war, hat viele dazu inspiriert, Heiligkeit als im Alltag zugänglich zu sehen.

"Carlo war ein ganz normales Kind wie (andere). Er spielte immer, hatte Freunde und ging zur Schule. Aber seine außergewöhnliche Eigenschaft war die Tatsache, dass er die Tür seines Herzens für Jesus öffnete und Jesus an die erste Stelle in seinem Leben setzte", sagte seine Mutter.