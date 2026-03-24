Italienische Wähler lehnen Melonis Justizreform als Referendumsschlag ab

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Italienische Wähler haben eine von Premierministerin Giorgia Meloni vorgeschlagene Justizreform abgelehnt und damit ihrer Regierung einen politischen Rückschlag bedeutet.

In einem zweitägigen Referendum stimmten etwa 54 % gegen die Reform, verglichen mit 46 % dafür. Die Wahlbeteiligung erreichte unerwartet einen hohen Wert von 58,5 %, was auf ein starkes öffentliches Engagement für das Thema hindeutet.

Der Vorschlag zielte darauf ab, die Justiz neu zu gestalten und hätte Änderungen an Italiens Nachkriegsverfassung erfordert. Obwohl technisch komplex, wurde der Wahlkampf stark politisiert, wobei die Kritik an der Justiz eine zentrale Rolle spielte.

Jüngere Wähler waren besonders entscheidend im Ergebnis, mit einer klaren Mehrheit, die die Reform ablehnte. Trotz eines späten Versuchs, ihre Unterstützung zu gewinnen, einschließlich der Kontaktaufnahme durch unkonventionelle Plattformen, setzte sich die "Nein"-Stimme durch.

Meloni // Shutterstock

Meloni erkannte das Ergebnis an und sagte, die Regierung werde die Entscheidung respektieren und weiterhin regieren. Analysten sagen jedoch, dass die Niederlage ihr politisches Ansehen schwächen und zukünftige Reformen erschweren könnte.

Das Ergebnis könnte auch andere wichtige Initiativen behindern, darunter Pläne zur Einführung der direkten Wahl des Premierministers, eine weitere verfassungsrechtliche Änderung, die zentral auf ihrer Agenda steht.

Oppositionsfiguren, darunter Giuseppe Conte, begrüßten das Ergebnis als Sieg für verfassungsrechtliche Schutzmaßnahmen, was ihnen möglicherweise Schwung gibt, Meloni bei zukünftigen Wahlen effektiver herauszufordern.

Der Rückschlag kommt zu einem heiklen Moment, da steigende Lebenshaltungskosten und internationale Spannungen den Druck auf die Regierung erhöhen. Obwohl Meloni weiterhin eine dominierende Figur in der italienischen Politik ist, deutet das Referendum darauf hin, dass ihr Einfluss auf die öffentliche Unterstützung weniger gesichert sein könnte als zuvor.