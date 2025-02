Italienische Polizei verhaftet über 180 Personen bei einer massiven Razzia zur Zerschlagung der Mafia-Präsenz in Sizilien

HQ

In den frühen Morgenstunden des Dienstags startete die italienische Polizei eine groß angelegte Operation gegen Mafia-Clans in und um Palermo, Sizilien. Mit über 1.200 teilnehmenden Offizieren machten sich die Carabinieri, Italiens Militärpolizei, daran, die Hochburg der Mafia in der Region zu zerschlagen und sie daran zu hindern, ihr mächtiges Regierungsgremium, die als Kuppel bekannt ist, wieder aufzubauen.

Die Razzien erfolgen inmitten wachsender Besorgnis über Mafia-Figuren, die, obwohl sie hinter Gittern sitzen, weiterhin Operationen über verschlüsselte Telefone und geheime Kommunikation durchgeführt haben. Die Operation, eine der größten der letzten Jahre, war eine Reaktion auf die jüngsten Freilassungen von Mafiabossen und deren Einsatz von Technologie, um sich der Justiz zu entziehen.

Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Mafia im Laufe der Zeit angepasst hat und keine physischen Treffen mehr benötigt, um ihre kriminellen Aktivitäten durchzuführen. Die Bemühungen der Carabinieri erstrecken sich auf die Festnahme mehrerer noch auf freiem Fuß, wobei einige Personen, wie Tommaso Lo Presti, der kürzlich nach 12 Jahren Haft freigelassen wurde, bereits unter den Verhafteten sind. Im Moment bleibt abzuwarten, ob diese Bemühungen den Griff der Mafia auf Sizilien erheblich schwächen werden.