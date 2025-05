Italienische Mafia ändert Strategie in Richtung Zusammenarbeit

HQ

Die neuesten Nachrichten über Italien . Berichten zufolge geben die wichtigsten Mafia-Organisationen Italiens gewaltsame Revierkämpfe zugunsten einer Zusammenarbeit auf, insbesondere beim Drogenhandel und bei der Geldwäsche, so die DIA am Dienstag in einem Jahresbericht über die organisierten kriminellen Gruppen.

Die nationale Anti-Mafia-Agentur (DIA) warnt davor, dass kriminelle Netzwerke nun große Infrastrukturprojekte ins Visier nehmen, darunter EU-finanzierte öffentliche Arbeiten und die geplante Sizilien-Brücke, während sie gleichzeitig ihre Nutzung von verschlüsselter Kommunikation und chinesischem Schattenbanking ausweiten.