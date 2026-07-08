Italienische Dorf-Feine, hemdfreie Touristen bis zu 200 €

HQ

Ein kleines Dorf in Italien hat genug von spärlich bekleideten Touristen und führt nun neue Regeln ein, um das Problem einzudämmen. Das bedeutet, dass Menschen mit nacktem Oberkörper Gefahr laufen, bis zu 200 Euro bestraft zu werden.

Die neuen Regeln sind Teil einer Reihe umfassender Maßnahmen, die nicht nur dazu dienen, Überfüllung zu verringern, sondern auch die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern. Laut Bürgermeister Mauro Manzoni wird die Stadt auch die Größe der geführten Tourgruppen, die das Gebiet besuchen, begrenzen.

Das Dorf ist keineswegs das Einzige, was solche Einschränkungen einführt. Mehrere kleinere Städte in Italien, wie Sorrento und Portofino, haben ähnliche Maßnahmen ergriffen, um den Anstieg des Tourismus einzudämmen oder zu steuern.