Italienische Armee begrüßt ersten UH-169D-Hubschrauber

Die neuesten Nachrichten über Italien . Wir wissen nun, dass die italienische Armee offiziell ihren ersten UH-169D Light Utility Helicopter (LUH) erhalten hat, was einen wichtigen Meilenstein in den Bemühungen des Landes um die Modernisierung der Verteidigung darstellt.

Die Übergabe fand am 28. April im Hangar der 28th Tucano Squadron Group in Viterbo in Anwesenheit hoher Beamter statt. Die von Leonardo entwickelte UH-169D soll ältere Modelle wie den AB.205 und AB.206 ersetzen.

Dieses neue Flugzeug bietet eine verbesserte Missionsflexibilität, Interoperabilität und Unterstützung für eine Vielzahl von Operationen, einschließlich medizinischer Evakuierungen und Evakuierungen von Verletzten. Insgesamt hat das Heer bereits 25 UH-169D bestellt. Nun bleibt abzuwarten, wie sich der Hubschrauber schlagen wird.