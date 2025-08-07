HQ

Die neuesten Nachrichten über Italien . Das europäische Land hat angekündigt, eine seiner größten Regionen mit dem Festland zu verbinden. Es wurde ein Projekt vorgestellt, das den Bau einer Hängebrücke vorsieht, die die Insel Sizilien mit der Region Kalabrien verbinden soll, ein Plan, für dessen Fertigstellung satte 13,5 Milliarden Euro ausgegeben werden.

Laut BBC News wird das Projekt als Messina Bridge bezeichnet, und es handelt sich tatsächlich um ein Projekt, das schon seit einiger Zeit in der Pipeline ist und häufig aufgrund seiner Kosten, Umweltschäden, Sicherheit und Angst vor Mafia-Einmischung abgeschossen wird. Jetzt wurde sie jedoch von Rom genehmigt, und es ist geplant, dass sich die Brücke über eine Länge von bis zu 3,3 Kilometern zwischen zwei 400 Meter hohen Türmen erstreckt, die auch zwei Eisenbahnlinien und drei Fahrspuren auf beiden Seiten tragen werden.

Um die Kosten des Projekts zu decken, will Rom die Brücke als Militärausgabe einstufen, damit es den Bau abschließen und als Teil der vorgeschriebenen 5 % des BIP für NATO-Ausgaben registrieren kann, wie es von der Organisation gefordert wird.

Es heißt, dass das Ziel darin besteht, den Bau bis 2032 oder 2033 abzuschließen und dass das Projekt jedes Jahr bis zu 120.000 Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum in den Regionen ankurbeln könnte. Die Sorge bei dem Bau ist, dass er die lokale Umwelt zusätzlich belasten würde, womit Sizilien aufgrund regelmäßiger Dürren bereits zu kämpfen hat.