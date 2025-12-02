Italien will der Ukraine militärische Hilfe gewähren, wie ein Regierungsdokument zeigt

HQ

Italien bereitet sich darauf vor, ein parlamentarisches Dekret zu verabschieden, das es ihm erlaubt, weiterhin militärische Ausrüstung an die Ukraine zu liefern, wie ein Regierungsdokument am Dienstag (über Reuters) veröffentlicht wurde.

Seit Russlands Invasion der Ukraine im Februar 2022 hat Italien 12 Pakete militärischer Hilfe genehmigt, darunter SAMP/T-Luftverteidigungssysteme. Premierministerin Giorgia Meloni hat Kiew bis zum Kriegsende zugesagt, obwohl die Spannungen innerhalb ihrer konservativen Koalition wegen weiterer Lieferungen gestiegen sind.

Das Dokument spezifizierte die Dauer der Verlängerung nicht. Frühere Dekrete erlaubten Waffenlieferungen für ein Jahr ohne parlamentarische Zustimmung für jede Lieferung. Das Dekret wird am Mittwoch in einer Vorkabinettssitzung diskutiert, wobei das endgültige Datum für die Genehmigung des Kabinetts noch nicht festgelegt ist.