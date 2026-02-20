Italien verpflichtet 100.000 Soldaten bei der großen Expansion der Streitkräfte

HQ

Das italienische Verteidigungsministerium erwägt laut einem von Reuters vorliegenden Dokument, die Größe seiner Streitkräfte in den nächsten 18 Jahren um mehr als 60 % zu erhöhen – was eine der bedeutendsten militärischen Expansionen des Landes seit Jahrzehnten darstellen würde.

Der Vorschlag, der Verteidigungsminister Guido Crosetto vorgelegt wurde, empfiehlt, das kombinierte Personal in Heer, Marine und Luftwaffe auf 275.000 zu erhöhen, gegenüber heute etwa 170.000. Die Zahl würde eine Reservetruppe von 15.000 Mann umfassen. Der Plan soll voraussichtlich die Grundlage für eine umfassendere Überarbeitung des Militärs bilden, die bis Ende März vorgestellt werden soll.

Italienische Truppen // Shutterstock

Wenn das Parlament sie genehmigt, würde die Erhöhung schrittweise bis 2044 eingeführt werden. Die Personalkosten würden von etwa 8,8 Milliarden Euro auf fast 15 Milliarden Euro jährlich steigen, wobei die zusätzlichen Gesamtausgaben im Zeitraum auf etwa 6 Milliarden Euro geschätzt werden.

Die Gespräche finden statt, während NATO-Mitglieder zunehmendem Druck ausgesetzt sind, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Italien weist laut NATO-Schätzungen derzeit etwas mehr als 2 % des BIP für die Verteidigung ein, deutlich unter dem neu vereinbarten 5%-Ziel des Bündnisses. Premierministerin Giorgia Meloni hat zugesagt, diesen Maßstab bis 2035 zu erreichen, obwohl der Vorschlag wahrscheinlich auf inländischen Widerstand von vielen stoßen wird, die argumentieren, dass die Mittel Gesundheitsversorgung und Bildung priorisieren sollten...