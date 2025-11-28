Italien stellt das Luftverteidigungssystem "Michelangelo Dome" vor

HQ

Der italienische Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtkonzern Leonardo hat Pläne für ein neues mehrschichtiges Luftverteidigungssystem, den "Michelangelo-Kuppel", vorgestellt, das darauf abzielt, kritische Infrastruktur und wichtige Bereiche vor Raketen, Raketen und Drohnen zu schützen.

Das System, inspiriert von Israels Iron Dom, wird Plattformen über Land, Luft, See und Weltraum integrieren, um Bedrohungen zu erkennen, zu verfolgen, abzufangen und zu neutralisieren. Leonardo plant, mit den italienischen Streitkräften an der Entwicklung des Systems zusammenzuarbeiten, das voraussichtlich bis 2028 einsatzbereit sein soll.

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto hob die Notwendigkeit solcher Systeme zur Bewältigung hybrider Kriegsbedrohungen hervor, einschließlich Energieinfrastruktur und Flughäfen, und sagte, Italien verhandle über Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern.

Leonardo-Geschäftsführer Roberto Cingolani:

"Dies ist ein Modell, das für die Sicherheit in Italien, Europa und NATO-Ländern in den kommenden Jahren wichtig ist."

Italienischer Verteidigungsminister Guido Crosetto:

"Jedes Land kann seine eigenen Technologien integrieren. Gemeinsam können wir zusammenarbeiten, um ein hochentwickeltes Verteidigungssystem gegen alle Arten von Bedrohungen zu schaffen, von Hyperschallraketen bis zu kleinen Drohnen, denn Bedrohungen kommen heute in vielen verschiedenen Formen."