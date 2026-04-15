Italien setzt das Verteidigungsabkommen mit Israel angesichts steigender Spannungen im Nahen Osten aus

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Giorgia Meloni hat die Aussetzung eines langjährigen Verteidigungskooperationsabkommens mit Israel angekündigt, was eine Veränderung der Beziehungen zwischen den beiden Verbündeten signalisiert.

Die Entscheidung folgt auf wachsende Spannungen hinsichtlich Israels militärischer Maßnahmen im Libanon sowie eines Vorfalls, bei dem israelische Streitkräfte Warnschüsse in der Nähe italienischer Truppen abgaben, die im Rahmen einer UN-Mission eingesetzt wurden.

Meloni sagte, die Regierung werde die automatische Verlängerung des Abkommens, das ursprünglich 2003 unterzeichnet wurde, stoppen und betonte, dass Rom handeln werde, wenn es mit seinen Partnern nicht einverstanden ist.

Dieser Schritt markiert eine bemerkenswerte Neuausrichtung Italiens, das traditionell einer der engsten Verbündeten Israels in Europa war. Es kommt auch kurz nachdem Meloni Donald Trump öffentlich kritisiert hat.

Israelische Beamte spielten die Auswirkungen herunter und wiesen darauf hin, dass das Abkommen weitgehend symbolisch war und die Sicherheit des Landes nicht beeinträchtigen würde.