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Unbeschreibliche Enttäuschung in Italien, nachdem die Fußballnationalmannschaft, vierfache Weltmeisterin, zum dritten Mal in Folge aus dem FIFA-Wettbewerb ausschied. Italien verlor im Elfmeterschießen gegen Bosnien, nachdem das Spiel nach Verlängerung 1:1 endete.

Italien schaltete Nordirland erstmals im Halbfinale aus. Als Bosnien letzte Woche im anderen Halbfinale Wales ebenfalls im Elfmeterschießen besiegte, wurden italienische Fans beim Feiern erwischt, da sie Bosnien als leichteren Rivalen als Wales betrachteten. Das sorgte für Empörung in Bosnien, die sich mühsam auf das Spiel vorbereiteten... und hatten Glück an ihrer Seite.

Obwohl Italien das erste Tor erzielte (Mouse Kean), wurde Alessandro Bastoni in der 41. Minute vom Platz gestellt. Bosnien spielte über die Hälfte des Spiels (und später die Verlängerung) mit zehn Spielern, drückte nach, und Tabakovic glich aus, sodass es ins Elfmeterschießen ging. Bryan Cristante und Pio Esposito vergaben ihre Elfmeterschießen, und das Elfmeterschießen endete 4:1 für Bosnien.

Italien, Dänemark (ebenfalls im Elfmeterschießen), Polen und Kosovo schieden heute Abend ebenfalls aus, und Tschechien, Schweden und die Türkei sowie Bosnien und Herzegowina nehmen die letzten vier verfügbaren Plätze für die Weltmeisterschaft für europäische Länder ein.