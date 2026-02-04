Italien leitet eine Untersuchung ein, nachdem das restaurierte Engelsbild verdächtig nach Giorgia Meloni aussieht

HQ

Rom hat der Welt viele unvergessliche Kunstwerke beschert, aber nur wenige haben so viel Seitenblick hervorgerufen. Ein frisch restauriertes Engelsfresko in der Basilika St. Laurentius in Lucina hat eine Untersuchung ausgelöst, nachdem Besucher etwas Unheimliches bemerkten: Der Cherub sieht nun verdächtig nach Italiens Premierminister Giorgia Meloni aus. Nebeneinander flogen Bilder durch die sozialen Medien, Memes folgten sofort, und was als stille Wiederherstellung begann, wurde zu einem nationalen Gesprächsthema.

Die Arbeit, die im Dezember in der Kapelle der Heiligen Seelen im Fegefeuer abgeschlossen wurde, geriet plötzlich unter offizielle Beobachtung. Später ordnete der italienische Kulturminister eine Untersuchung an, um festzustellen, ob die Ähnlichkeit zufällig oder mit Pinselstrich beabsichtigt wurde. Roms Superintendent hat Archive, Fotos und Originalskizzen aus dem Jahr 2000 durchforstet, um herauszufinden, ob der Engel schon immer so politisch vertraut aussah oder ob der Heiligenschein später kam...

Meloni selbst ging auf die Absurdität ein und scherzte auf Instagram, dass sie "definitiv" nicht wie ein Engel aussehe, inklusive Emoji. Der Restaurator Bruno Valentinetti verweigerte jegliche kreative Freiheiten und bestand darauf, die Originalzeichnung treu abzuschreiben und seine Arbeit kostenlos zur Verfügung zu stellen. Kirchenvertreter schlugen einen vorsichtigeren Ton an und betonten, dass heilige Bilder nicht zu Werkzeugen für Missbrauch werden sollten, obwohl sie zugaben, dass die Änderungen nie formell genehmigt wurden.

Unterdessen strömen neugierige Römer und Touristen zu dem, was manche heute die "Meloni-Kapelle" nennen, und diskutieren, ob sie göttliche Inspiration oder irdischen Zufall sehen. Sogar der Pfarrer schüttelte die Empörung ab und erinnerte die Kritiker daran, dass Künstler immer zeitgenössische Gesichter in religiöse Kunst eingeschleust haben... Aber was halten Sie von diesem neuesten Kunstwerk? Zufall oder absichtlich?