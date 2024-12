Italien ist bis 2027 Gastgeber des Davis Cup Final 8

HQ

Italien ist derzeit die Tennishauptstadt der Welt, mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen im Herrenteam beim Davis Cup (dem "World Cup des Tennis") und einem kürzlichen Sieg der Damenmannschaft beim Billie Jean King Cup. Es ist passend, dass Italien in den nächsten drei Jahren Gastgeber des Davis Cup Final 8 sein wird - obwohl die Ergebnisse nichts mit dieser Entscheidung zu tun haben.

Das Davis Cup Final 8, das jedes Jahr im November stattfindet, ist die letzte Phase des Davis Cup Finales (zu dem auch die Halbfinals gehören, die in der Regel im September stattfinden und in dem die 8 besten Tennisteams der Welt in einer intensiven Woche gegeneinander antreten.

Die letzten drei Ausgaben fanden in der sonnigen Stadt Málaga in Spanien statt und zogen 65.000 Zuschauer an (viele waren enttäuscht, nachdem Rafa Nadal am ersten Tag gestürzt und in den Ruhestand getreten war).

Erste Runde der Davis-Cup-Qualifikation beginnt im Januar

The Real Federación Española de Tenis übergibt den Staffelstab an den italienischen Tennisverband als Organisator des Sportereignisses an der Seite der ITF von 2025 bis 2027.

Die erste Runde der Davis-Cup-Qualifikation findet vom 31. Januar bis 1. Februar statt. Zu den spannendsten Begegnungen gehören Frankreich gegen Brasilien, Djokovics Serbien gegen Holger Runes Dänemark oder Alcaraz' Spanien gegen die Schweiz.