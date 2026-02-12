Italien genehmigt 8,8 Milliarden Euro für das GCAP-Kampfjetprogramm

HQ

Das italienische Parlament hat ein Finanzierungspaket in Höhe von 8,77 Milliarden Euro für das Global Combat Air Programme (GCAP) genehmigt, ein gemeinsames Kampfjetprojekt mit dem Vereinigten Königreich und Japan.

Der Verteidigungsausschuss des Unterhauses hat am Donnerstag die endgültige Unterstützung für den Regierungsvorschlag gegeben, was bedeutet, dass keine weitere Abstimmung erforderlich ist. Die Mittel decken die Anfangsphasen des Programms bis 2037 ab.

GCAP-Jagdflugzeugprogramm // Shutterstock

GCAP wurde im Dezember 2022 gestartet und zielt darauf ab, bis 2035 ein nächstes Kampfflugzeug der nächsten Generation zu liefern, das bemannte und unbemannte Systeme, fortschrittliche Sensoren und integrierte Datennetze kombiniert. Das Projekt wird von einem Joint Venture zwischen BAE Systems, Italiens Leonardo und Japan Aircraft Industrial Enhancement entwickelt, das von Mitsubishi Heavy Industries unterstützt wird.

Italien schätzt die Kosten für die Frühphase nun auf 18,6 Milliarden Euro, gegenüber etwa 6 Milliarden Euro bei den Preisen 2021, als das Programm erstmals vorgestellt wurde. Beamte sagen, dass die Erhöhung auf Kosten für die Entwicklung höherer Technologien, Tests und Design zurückzuführen ist.

Die Genehmigung erfolgt, während Europas Rivale Future Combat Air System (angeführt von Frankreich, Deutschland und Spanien) mit industrieller und politischer Unsicherheit konfrontiert ist. Italienische Beamte haben Offenheit für eine Erweiterung des GCAP signalisiert, wobei Deutschland und Australien Berichten zufolge zu den Ländern gehören, die Interesse zeigen...