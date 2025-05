Italien fordert Stopp der israelischen Offensive in Gaza

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Italiens Außenminister Antonio Tajani hat am Mittwoch einen eindringlichen Appell an Israel gerichtet, seine Militärkampagne in Gaza einzustellen, und begründete dies mit der eskalierenden humanitären Besorgnis und den Verstößen gegen das Völkerrecht.

Die Regierung bekräftigte zwar Italiens Unterstützung für das Recht Israels auf Selbstverteidigung, äußerte sich aber alarmiert über das Ausmaß und die Hartnäckigkeit der Offensive. Die Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Widerstand im Inland wächst und Rom Offenheit für zukünftige Friedensbemühungen in der Region signalisiert.