Italienische Staatsanwälte haben einen 80-jährigen Mann wegen Vorwürfen unterstellt, Ausländer hätten während der Belagerung von Sarajevo in den 1990er Jahren bezahlt, um auf Zivilisten zu schießen, wie Quellen mit direktem Wissen am Mittwoch (laut Reuters) mitteilten. Der Mann, ein ehemaliger Lkw-Fahrer, der in der Nähe der nördlichen Stadt Pordenone lebt, ist der erste Verdächtige, der in einer im vergangenen Jahr von den Mailänder Staatsanwälten eingeleiteten Untersuchung identifiziert wurde.

Die Untersuchung konzentriert sich auf Behauptungen, dass wohlhabende Ausländer während des Bosnienkrieges 1992–95 am sogenannten "Scharfschützentourismus" teilnahmen und angeblich bosnisch-serbische Truppen bezahlten, damit sie von Positionen mit Blick auf Sarajevo auf Zivilisten schießen konnten. Der Verdächtige, dessen Name nicht namentlich genannt wurde, sieht sich mehreren Fällen von vorsätzlichem Mord mit niederträchtigen Motiven gegenüber, obwohl die Staatsanwaltschaft nicht geklärt hat, ob er der direkten Beteiligung an Morden oder der logistischen Unterstützung beschuldigt wird.

Während der Belagerung von Sarajevo wurden etwa 11.000 Zivilisten getötet, viele davon durch Beschuss und Scharfschützenfeuer. Die italienische Untersuchung wurde durch eine Klageschrift des Journalisten und Romanautors Ezio Gavazzeni ausgelöst, der angab, sich von der Dokumentation von 2022 Sarajevo Safari inspirieren zu lassen. Die im November 2025 gestartete Untersuchung hat bei Überlebenden Hoffnungen geweckt, dass die Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft gezogen werden könnten...