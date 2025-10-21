Italdesign zeigt die kommende Honda NSX-Hommage

HQ

Das Designstudio Italdesign zeichnet gerne verschiedene Tribute an ikonische Automodelle und ihr kommendes Projekt, das bald gezeigt wird, ist eine Hommage an das ikonische Auto Honda NSX aus den 90er Jahren, an dessen Entwicklung Ayrton Senna beteiligt war. Der NSX galt viele Jahre als der beste Sportwagen seiner Zeit und deklassierte seine damals engsten Konkurrenten Ferrari Testarossa und Lamborghini Diablo. Der kleine Teaser, der aufgetaucht ist, zeigt ein LED-Rücklicht, das natürlich von der Form her dem Originalbild ähnelt, allerdings ohne die Top-Form, die hier vielleicht hätte aufgenommen werden sollen. Wann wir es sehen werden, wissen wir nicht, aber es wird bald an der Zeit sein, nach dem Teaser zu urteilen.

<social>https://www.instagram.com/reels/DP0hwZxDZat/</social>