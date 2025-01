IT: Welcome to Derry für drei Staffeln festgelegt

Andy Muschietti, bekannt für seine schaurigen Adaptionen von It, hat große Pläne für Welcome to Derry. In einem kürzlichen Interview mit Radio TU bestätigte Andy Muschietti, dass sich die kommenWelcome to Derry de Serie über drei Staffeln erstrecken wird, die jeweils eine andere Ära in der schrecklichen Geschichte von Pennywise erkunden. Die erste Staffel spielt im Jahr 1962, gefolgt von 1935 in der zweiten und schließlich 1908 in der dritten. Diese Zeitsprünge sind kein Zufall; Sie stehen im Einklang mit dem berüchtigten 27-Jahres-Zyklus von Pennywise und bringen erschreckende Ereignisse wie das Massaker an der Bradley-Gang und die Explosion der Kitchener Ironworks ans Licht. Muschietti, der auch bei den It-Filmen Regie führte, möchte tiefer in die dunkle Vergangenheit von Derry und seine Verbindung zu dem berüchtigten Clown eintauchen.

