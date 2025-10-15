IT: Welcome to Derry erschreckt einen blutigen Sturm in diesem neuen Red Band-Trailer

HQ

Pennywise, der tanzende Clown, wird in IT: Welcome to Derry zurückkehren. Die brandneue Prequel-Serie, die Skarsgård als albtraumhafte Kreatur aus dem Jenseits der Sterne zurückbringt. In diesem brandneuen und brutal blutigen Trailer werden wir wieder in der Kleinstadt willkommen geheißen, fast 30 Jahre vor den Ereignissen in Andy Muschiettis erstem Film aus dem Jahr 2017.

Die Serie wird Ende des Monats, am 26. Oktober, Premiere haben, und den Filmmaterial nach zu urteilen, entwickelt sie sich zu einem wirklich erwachsenenorientierten, gewalttätigen blutigen und teuflisch blutigen Film. Mit anderen Worten: Weihnachten für alle Horror-Fans. Die Staffel wird uns insgesamt acht Episoden bieten, wobei das Finale am 14. Dezember ausgestrahlt wird. Schauen Sie sich den köstlich verstörenden Trailer hier unten an.

Freuen Sie sich auf IT: Welcome to Derry ?