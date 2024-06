It Takes Two Studio scheint bereit zu sein, neues Spiel bei den Game Awards im Dezember zu enthüllen

HQ

Es scheint, als ob Josef Fares und dem Rest von Hazelight nie die Ideen ausgehen. A Way Out kam 2018 heraus, und It Takes Two hat das talentierte schwedische Team 2021 wirklich auf die Landkarte gebracht. Letzteres war noch nicht einmal 9 Monate alt, als Fares bestätigte, dass das Studio bereits an seinem nächsten Spiel arbeitete. Anfang dieses Jahres schien er dann anzudeuten, dass dieses nächste Projekt irgendwann in diesem Jahr vorgestellt werden würde. Jetzt wissen wir vielleicht genau, wann.

Denn Josef Fares hat ein Bild von Geoff Keighley bei einem Besuch bei Hazelight geteilt. Als ob das Summer Game Fest, die Gamescom Opening Night Live und der Schöpfer/Produzent/Moderator der Game Awards es nicht schon deutlich genug machen würden, fügte Fares dem Bild die folgende Nachricht hinzu:

"Guter Scheiß passiert dieses Jahr😉 @geoffkeighley"

Das klingt so, als würde der Nachfolger von It Takes Two auf der Gamescom im August oder bei den Game Awards im Dezember gezeigt werden.