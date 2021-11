It Takes Two kooperiert in wenigen Tagen mit Microsofts Xbox Game Pass

HQ

Wir stecken momentan im November und in zwei Monaten haben wir auch dieses Jahr geschafft. Microsoft hat für Kunden des Xbox-Game-Passes einige frische Titel im Angebot, die zuvor noch nicht in dieser Mitgliedschaft verfügbar waren. Minecraft wird PC-Spielern, die das zahlungspflichtige Abo nutzen, ab heute sowohl in der Java-Fassung, als auch in der Bedrock-Edition zur Verfügung stehen. Auf PC, Konsolen und in der Cloud landet ebenfalls noch heute ein Geschicklichkeitsspiel namens Unpacking, bei dem man mit der richtigen Balance Rätsel löst.

Ab dem 4. November freut sich Hazelights kooperatives Abenteuerspiel It Takes Two über eure Aufmerksamkeit und alle, die keine Angst vor Spinnen haben (wollen), probieren am gleichen Tag das Indie-Spiel Kill It With Fire aus. Am 9. November dürfen die zahlenden Abonnenten Forza Horizon 5 und Football Manager 2022 auf PC, Konsole und der Cloud nutzen. Und falls euch das nicht reicht, dann könnt ihr am 11. November auf der Konsole Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition spielen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Abonnenten auf PC und der Konsole am gleichen Tag ein Deckbuilding-Actionspiel namens One Step from Eden spielen dürfen.

Wie üblich verlassen einige Titel in Kürze das Abonnement, das euch mindestens 10 Euro pro Monat kostet. Ab dem 15. November gehen Xbox-Game-Pass-Abonnenten ein paar tolle Indies verloren: