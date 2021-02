It Takes Two ist fertiggestellt, benötigt etwa 14 Stunden zum Abschluss

You're watching Werben

Josef Fares, der Gründer des schwedischen Entwicklerstudios Hazelight, hat vor wenigen Stunden bekanntgegeben, dass sein neues Spiel It Takes Two fertiggestellt wurde. Der Titel wird am 26. März auf PC, Playstation 4/5, Xbox One/Series erscheinen, von Verzögerungen ist jetzt nicht mehr auszugehen.

Genau wie ein früheres Werk des Entwicklers, A Way Out, wird es nicht möglich sein, It Takes Two im Alleingang durchzuspielen. Ihr benötigt zum Spielen eine weitere Person und das erfordert Absprache (und zwar im doppelten Sinn). Das neue Abenteuer ist nämlich noch mal ein gutes Stück länger, als der kooperative Gefängnisausbruch, wie Fares Gamingbolt gegenüber bestätigte.

Demnach nimmt It Takes Two etwa 14 bis 15 Stunden Spielzeit ein. Statt Sammelgegenstände aufzuklauben richtet das Spiel seinen Fokus auf abwechslungsreiche Minispiele (25 in der Zahl) und die Geschichte, so der Creative Director. Hoffentlich findet ihr einen Mitspieler, der so lange bei der Stange bleibt. Das Koop-Abenteuer versetzt euch und euren Partner in die Rollen von Cody und May, die in Puppen verwandelt wurden. Um in die reale Welt zurückzukehren, muss das Duo verschiedene Herausforderungen lösen.