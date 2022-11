It Takes Two ist einer der besten Ports auf dem Nintendo Switch

HQ

Obwohl es gegen große Titel wie Deathloop, Far Cry 6, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart und dergleichen antrat, wurde It Takes Two letztes Jahr zum Lieblingsspiel vieler Spieler. Dann ist es eine gute Sache, dass noch mehr Spieler auf dieses erstaunliche Abenteuer gehen können, wenn das Spiel am Freitag auf Nintendo Switch erscheint. Ich hatte das Vergnügen und die Ehre, mit Josef Fares von Hazelight und Louis Polak und Scott Cromie von Turn Me Up Games über den Hafen zu sprechen, und es klingt, als würde es immer noch extrem gut sein und Spaß machen.

Weil der immer ehrliche Fares sagte, dass er sehr beeindruckt ist, was Turn Me Up Games mit dem Port gemacht hat, und dass er nicht erwartet hat, dass es so gut ist und so gut läuft. Tatsächlich sagt er, dass es einer der besten Ports ist, die er auf der Nintendo Switch gesehen hat. Nicht nur, weil die Einschränkungen der Hardware im Vergleich zu den anderen Plattformen nicht besonders auffällig sind. In der Lage zu sein, es entweder auf Splitscreen, online oder im neuen lokalen Koop zu spielen, könnte es sogar bis zu einem gewissen Grad besser machen. Herr Cromie betonte, dass es sich auf der Hybridkonsole aufgrund der letzteren natürlich anfühlt.

Das i-Tüpfelchen ist die Aufnahme neuer Sprachoptionen, da die Switch-Version (und andere Plattformen mit einem kostenlosen Update später in diesem Jahr) mit französischen, deutschen, japanischen oder spanischen Stimmen gespielt werden können.

Auf die Frage nach den Kompromissen, die für die Nintendo-Konsole eingegangen wurden, behauptet Cromie, dass es schwierig sein wird, den Unterschied neben der optimierten Benutzeroberfläche für den Handheld-Modus zu erkennen, also hoffen wir, dass das wahr ist. Wenn ja, erwartet Millionen neuer Spieler eine wirklich aufregende Fahrt.