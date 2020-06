It Takes Two heißt Hazelights neues Koop-Abenteuer zum Thema Scheidung

Hazelight Studios ist der schwedische Entwickler des Action-Abenteuers A Way Out und Chefentwickler Josef Fares konnte auf der EA Play wie versprochen sein nächstes Spiel vorstellen. Der Titel heißt It Takes Two und es ist eine spannend aussehende Mischung aus Koop-Abenteuer und Plattformer. Das Game wird die Geschichte eines jungen Mädchens erzählen, die verzweifelt versucht ihre Eltern von der Idee einer Scheidung abzuhalten. Erzählt wird das alles aber nicht aus ihrer Sicht, sondern aus den Augen zweier Puppen. 2021 soll das Spiel voraussichtlich erscheinen.

