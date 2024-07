It Takes Two hatte ursprünglich eine viel düsterere Vision

HQ

It Takes Two war ein großer Erfolg für Joef Fares und sein Studio Hazelight, dank eines einzigartigen Koop-Setups, das das Konzept auf ein neues Niveau hob. Das charmante Sitcom-Setting hat natürlich auch geholfen, aber es scheint, als ob das nicht so einfach war, wie man vielleicht denkt.

Über Instagram teilt Hazelight jetzt frühe Konzeptzeichnungen von It Takes Two (ursprünglich Project Nuts genannt), und es sollte offensichtlich deutlich düsterer sein als das Abenteuer, das wir schließlich bekamen. Das Studio schreibt:

"Wie man auf diesen extrem frühen Konzeptbildern sehen kann, war das Spiel... Ziemlich düster, als es sich am Ende herausstellte. Tatsächlich blieb ein gewisser Teil dieses dunkleren Vermächtnisses bis sehr spät in der Entwicklung erhalten. Aber dazu später mehr.

Wie Josef Fares, unser stets weiser Creative Director, zu sagen pflegte: Manchmal sagt uns das Spiel, wo es hinwill."

Glaubst du, dass das Spiel auch mit dem ursprünglichen Design genauso beliebt hätte werden können wie das, das wir am Ende hatten?