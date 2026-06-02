It sieht so aus, als könnten wir in Zukunft viel von Sophie Turners Lara Croft erwarten

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Prime Video arbeitet derzeit intensiv daran, die erste Staffel seiner Live-Action-Tomb Raider-Serie zu drehen und vorzubereiten, in der die Game-of-Thrones-Alumnus Sophie Turner die legendäre Lara Croft die Hauptrolle spielen wird. Obwohl einige glauben, dass die erste Staffel dieser Serie noch in diesem Jahr Premiere haben könnte, scheint eines sicher zu sein: Es wird kein Wunder, das nur eine Staffel dauert... Vorausgesetzt, Rezensionen und Zuschauerzahlen sind nicht katastrophal.

Der Grund, warum es so aussieht, als würde es in den kommenden Jahren viele Tomb Raider auf Prime Video geben, liegt darin, dass Turner der Rolle für absehbare Zeit verpflichtet zu sein scheint, wie in einem kürzlichen Interview mit The Telegraph festgestellt wurde. Turner erklärte: "Im Moment liegt mein Fokus auf Tomb Raider", wies aber auch darauf hin, dass dies "noch eine Weile" so bleiben wird.

Wir haben einige durchgesickerte Clips vom Set von Tomb Raider gesehen, die Turner in Aktion zeigen, alle nach einigen vorherigen Kostümanproben-Einblicken. Es gibt noch keinen Trailer für die Serie, da die Produktion noch läuft, aber wenn an den Gerüchten stimmt, dass die erste Staffel noch vor Jahresende starten wird, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis ein Trailer erscheint.