It sieht nicht so aus, als würden wir jemals einen dritten Crank Film bekommen

Jason Statham ist immer noch einer der geschäftigsten Schauspieler Hollywoods, da der berühmte Star weiterhin in einem Actionfilm nach dem anderen auftritt. Bereits 2026 wurden wir mit Shelter verwöhnt, und diesen August wird auch Mutiny erscheinen, alles noch bevor The Beekeeper und Jason Statham 2027 mit Stole My Bike debütierten.

Obwohl Statham eindeutig noch viel auf Lager hat, sollten wir nicht erwarten, dass der Star eine seiner berühmtesten Rollen wieder aufnimmt, nämlich die Figur des Chev Chelios in der Crank -Reihe. Es gab einige lose Gerüchte, dass ein dritter Crank Film in Betracht gezogen wird, aber diese kamen nicht weit, und jetzt haben wir ein Update von der Schauspielerin Amy Smart erhalten, die in den Filmen als Eve auftrat.

Auf der Indiana Comic Convention (wie von Collider berichtet) wurde Smart nach einem möglichen dritten Crank Film gefragt, worauf sie mit folgendem Wort antwortete.

"Ich erinnere mich, dass ich das auch gehört habe, und dann ist es irgendwie verschwunden. Ich habe nichts mehr gehört."

Das scheint so gut wie zu bestätigen, dass Crank zum Ende ist und die Filme, die wir erhalten haben, jetzt die einzigen sind, die wir jemals bekommen werden, zumindest mit Statham in der Hauptrolle, wie man bei Hollywood und seinem Wunsch, ältere IP als Reboot/Remake zurückzubringen, nie weiß.

Was ist dein Lieblingsmoment Crank ?